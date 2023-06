PVA Tepla: Kursziel von 33,15 EUR liegt um +70,17% entfernt

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie des Unternehmens PVA Tepla einen Anstieg von +3,23% verzeichnen. Somit ergibt sich eine Performance der letzten fünf Tage – also einer vollständigen Handelswoche – in Höhe von +0,83%. Der Markt scheint neutral eingestellt zu sein.

Insgesamt sind drei Analysten der Meinung, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt. Sechs weitere Experten bewerten sie als „Kauf“, während vier Analysten sie mit “Halten” einstufen. Das Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert.

Das mittelfristige Kursziel für Pva Tepla beläuft sich auf 33,15 EUR und bietet somit ein Potenzial von etwa +70,17%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach dem jüngsten neutralen Trend. Insgesamt bleiben aber fast 70% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich dieser...