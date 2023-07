PVA Tepla: Kursziel von 33,15 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die PVA-Tepla-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +58,16% über dem aktuellen Kurs.

• Pva Tepla notierte am 14.07.2023 mit einem Plus von +2,64%

• Das aktuelle Kursziel für Pva Tepla beträgt 33,15 EUR

• Das Guru-Rating für Pva Tepla steigt auf 3,92 von zuvor 3,92

Am Vortag hat die Aktie von PVA Tepla an den Finanzmärkten ein Plus von +2,64% verzeichnet. Damit addieren sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage und somit einer vollständigen Woche auf +12,51%. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch.

Ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für PVA-Tepla lautet aktuell auf €33.15.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass das Unternehmen...