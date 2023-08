PVA Tepla: Kursziel bei 31,37 EUR – ein Potenzial von fast 80%

Die Aktie von PVA Tepla wird nach Ansicht der Analysten am Markt nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt um +79,77% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Tag gab die Aktie eine negative Performance ab (-0,96%), was den gesamten Verlust in einer Handelswoche auf -6,68% bringt. Die Stimmung scheint im Moment eher pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für PVA Tepla beträgt 31,37 EUR laut den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten. Dies würde Investoren ein Potential von fast 80% eröffnen. Einige Analysten teilen diese Meinung jedoch nicht aufgrund der jüngsten negativen Entwicklung.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und sechs weitere als „Kauf“. Vier weitere Experten haben das Rating “halten” vergeben. Der Anteil an optimistischen Analysten liegt...