PVA Tepla: Analysten sehen Kursziel von 31,37 EUR - ein Potenzial von +82,92%

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von PVA Tepla am Finanzmarkt 2,00% und in den letzten fünf Handelstagen sogar 2,67%. Die Stimmung scheint pessimistisch zu sein. Doch laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 31,37 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +82,92%.

Derzeit bewerten drei Analysten das Papier als starken Kauf und sechs weitere als optimistischen Kauf. Vier Experten halten die Aktie für neutral. Das Guru-Rating beträgt nunmehr 3,92 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Alles in allem bleibt eine positive Einschätzung der Analystenschar mit einem Anteil positiver Bewertungen bei +69,23%.