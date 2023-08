PVA Tepla: Analysten sehen Kursziel von 31,37 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von PVA Tepla ein Plus von 1,70% verzeichnen. Die letzten fünf Handelstage waren jedoch von einem rückläufigen Trend geprägt und führten zu Verlusten in Höhe von -3,91%. Der Markt scheint somit derzeit relativ pessimistisch gestimmt.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel für PVA Tepla liegt bei 31,37 EUR. Sollte diese Einschätzung eintreten, würde dies Investoren ein Potenzial für Gewinne in Höhe von +63,56% eröffnen.

Derzeit empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere zeigen sich optimistisch mit einer Kaufempfehlung. Vier Experten geben das Rating “halten”. Insgesamt sind demnach rund 69% aller Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating hat zuletzt eine Bewertung von 3,92 erhalten und bleibt damit auf einem positiven...