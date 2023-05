PVA Tepla: Analysten sehen Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie von PVA Tepla wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,15 EUR und bietet somit ein Potenzial von +69,83%. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,72% verzeichnen.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um +1,72%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 33,15 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,92

In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +1,51%, was auf eine positive Stimmung am Markt schließen lässt. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch gestimmt.

Aktuell empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie von PVA Tepla und sechs weitere bewerten sie als “Kauf”. Vier weitere haben sich neutral positioniert mit “halten”.

Das Guru-Rating hat sich zuletzt auf einem Stand von 3,92 stabilisiert und bestätigt damit die...