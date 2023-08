PVA Tepla: Analysten sehen Kurspotenzial von +77,33%

Die Aktie von PVA Tepla wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 31,37 EUR und damit um +77,33% über dem aktuellen Kurs.

• Am 30.08.2023 hat die Pva-Tepla-Aktie -0,84% verloren

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 31,37 EUR

• Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +3,03%, wodurch sich eine relativ optimistische Stimmung am Markt zeigt. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt: Während drei Experten den Kauf empfehlen und sechs weitere positiv gestimmt sind (“Kauf”), bewerten vier weitere Experten die Aktie neutral (“Halten”).

Das Guru-Rating hat sich inzwischen auf 3,92 erhöht nachdem es zuvor unverändert “Guru-Rating ALT” war. Insgesamt sehen somit rund +69,23% der befragten...