PVA Tepla: Analysten sehen Kurspotenzial von 33,15 EUR (+77,18%)

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von PVA Tepla an der Börse -2,70% und damit summierte sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf eine negative Entwicklung von -3,06%. Die Analysten sind aber optimistisch gestimmt und glauben nicht nur an eine positive Trendwende in naher Zukunft. Sie sind auch davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für PVA Tepla liegt bei 33,15 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, würde dies einem Kursanstieg um +77,18% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie von PVA Tepla. Sechs weitere sagen “Kauf”, während vier Experten ihre Bewertung auf “halten” setzen. Insgesamt zeigen diese Empfehlungen laut Guru-Rating...