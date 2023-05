PVA Tepla: Analysten sagen +68,87% Kurspotenzial voraus - Kursziel 33,15 EUR

Die Aktie von Pva Tepla hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +5,99% verzeichnet und gestern eine weitere positive Entwicklung mit einem Anstieg um +1,71% gezeigt. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit ziemlich optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Pva Tepla beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 33,15 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Potential von +68,87%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Der Großteil der Experten (9) bewertet die Aktie jedoch immer noch positiv. Drei gehen sogar davon aus, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Das Guru-Rating liegt aktuell bei 3.92 nach zuvor ebenfalls 3.92.

Insgesamt scheint die Stimmung in Bezug auf Pva Tepla eher optimistisch zu sein – mit einem Anteil...