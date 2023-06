PVA Tepla: Analysten rufen starkes Kurspotenzial aus - 33,15 EUR

Die Aktie von PVA Tepla wird nach Ansicht von Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,15 EUR und somit um +71,05% höher als der derzeitige Kurs.

• PVA Tepla erreichte am 19.06.2023 ein Plus von +0,94%

• Mittelfristiges Kursziel bei 33,15 EUR

• Guru-Rating unverändert mit 3,92

Gestern verzeichnete die PVA-Tepla-Aktie an den Finanzmärkten einen Anstieg um +0,94%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch insgesamt eine negative Entwicklung von -5,09%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl diese Entwicklung nicht vorhersehbar war: Die Meinung der Bankanalysten bleibt bestehen – das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 33,15 EUR.

Durchschnittlich sehen Expert*innen ein Potenzial für Investoren in Höhe von +71.05%, sofern sich das Ziel...