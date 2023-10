PVA Tepla: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 30,09 EUR

Gestern verzeichnete die PVA Tepla-Aktie am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,26%, was in den vergangenen fünf Handelstagen eine aggregierte Performance von -1,18% ergab. Es scheint daher derzeit eine pessimistische Stimmung auf dem Markt zu herrschen.

Im Gegensatz dazu glauben Bankanalysten jedoch, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 30,09 EUR liegt. Wenn sie Recht haben sollten, würde dies Investoren ein Potential für +99,40% bieten. Momentan sind nicht alle Analysten einer Meinung bezüglich dieser Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Allerdings sehen drei Analysten die PVA Tepla als starken Kauf und sechs weitere setzen ein “Kauf”-Rating. Vier Experten bewerten das Unternehmen als Neutral oder Halten-Rating. Insgesamt sind also noch...