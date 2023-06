PVA Tepla Aktie: Potential von 33,15 EUR laut Analysten

Die PVA Tepla-Aktie wird aktuell von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel wurde auf 33,15 EUR festgelegt, was einem möglichen Potenzial von +75,86% entspricht. Der gestrige Handelstag verzeichnete eine positive Entwicklung von +0,43%. In den letzten fünf Tagen konnte ein Plus von +3,69% verzeichnet werden.

• PVA Tepla steigt um +0,43%

• Kursziel bei 33,15 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,92

Einzelne Experten sind jedoch skeptisch und teilen diese Einschätzung nicht vollständig. Dennoch sehen drei Analysten die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere empfehlen den Kauf der Pva Tepla-Aktie mit einer optimistischen Bewertung. Vier Experten halten sich neutral.

Der Anteil der Analysten mit positiver Meinung beläuft sich insgesamt auf +69,23%. Ein weiterer Indikator bestätigt diesen...