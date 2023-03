PUBLIKATION DES RESPONSIBLE INVESTMENT BRAND INDEX 2023

Zürich, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Gute Fortschritte bei der weiteren Verankerung verantwortungsbewusster Investitionspraktiken in der Vermögensverwaltungsbranche- Die Top-10-Vermögensverwalter sind alle in EuropaIn seiner fünften Ausgabe bewertet der Responsible Investment Brand Index RIBI™ 2023 fast 600 Vermögensverwalter weltweit nach ihrer Fähigkeit, ihre Verpflichtung zu verantwortungsvollen Investitionspraktiken auch in ihrer Marke zu spiegeln. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheit zeigt der Index positive Fortschritte in beiden grundlegenden RIBI-Dimensionen: eine weiterhin positive Tendenz in Bezug auf verantwortungsbewusste Investitionspraktiken sowie eine wachsende Maturität innerhalb der Branche, diese Bemühungen besser in den jeweiligen Marken zu verankern.Die Spitzenkategorie der RIBI Avant-Gardisten ist nach wie vor hart umkämpft: Nur 19 % der Unternehmen erreichen diese begehrte Position. Zum ersten Mal nennt etwas mehr als die Hälfte aller Asset Manager einen „Raison d'Être" ('Daseinszweck/Purpose'), aber nur weniger als ein Viertel verbindet diesen auch mit einem sozialen resp. gesellschaftlichen Anspruch.Europäische Vermögensverwalter sind nach wie vor führend im Index und liegen sowohl bei der Bewertung ihres Engagements als auch ihrer Marke weit über dem weltweiten Durchschnitt. Auf der anderen Seite verlieren die nordamerikanischen Asset Manager weiter an Boden. In Anbetracht der Tatsache, dass die USA sowohl in Bezug auf die Anzahl der Asset Manager als auch auf das verwaltete Gesamtvermögen die größte Region darstellen, ist diese Entwicklung ein Grund zur Sorge.Top-10 Vermögensverwalter mit der besten GesamtbewertungAlle Unternehmen in den globalen Top-10 sind europäisch und setzen damit einen allgemeinen Trend fort, der bereits in früheren RIBI-Ausgaben festgestellt wurde.1. Candriam2. DPAM3. AXA Investment Managers4. Mirova5. Impax Asset Management6. Ecofi Investissements7. Schroders Investment Management8. Amundi9. Robeco10. CPR Asset ManagementRIBI enthält weltweite, regionale Perspektiven mit jeweils einem Top-10-Ranking auf Länderebene sowie einen zusätzlichen Fokus auf Boutique-Manager. Den vollständigen Responsible Investment Brand Index 2023, die Methodik und weitere Informationen finden Sie unter www.ri-brandindex.org.Launch WebcastNehmen Sie heute um 15:00 Uhr MEZ/Zürich an unserem globalen Launch-Webinar teil https://web.ri-brandindex.org/5thedition2023Informationen zum IndexMedienkontakt:RIBI™ c/o Brand Affairs AG, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zürich, SchweizPablo Morales, +41 44 254 80 00, pablo.morales@brandaffairs.chDer Responsible Investment Brand Index (RIBI™) zeigt auf, welche Asset Manager als verantwortungsbewusste Investoren agieren und sich so stark für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, dass sie diese in den Mittelpunkt ihres Handelns, d.h. in ihre Marke, stellen. Der Index analysiert fast 600 Vermögensverwalter weltweit auf der Basis Investment & Pensions Europe Journal Top 500.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2037500/RIBI_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2037499/Responsible_Investment_Brand_Index_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/publikation-des-responsible-investment-brand-index-2023-301781578.htmlOriginal-Content von: Responsible Investment Brand Index, übermittelt durch news aktuell