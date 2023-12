PT Tunas Baru Lampung Aktie: Das wird teuer!

Die Technische Analyse der Tunas Baru Lampung Pt zeigt, dass der Kurs mit 0,033 EUR derzeit etwa 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -17,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 72,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 liegt mit 82,61 über dem Wert von 70, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher negatives Bild der Tunas Baru Lampung Pt, sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.