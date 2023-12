PT Tunas Baru Lampung Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Tunas Baru Lampung Pt derzeit um 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch ebenfalls -17,5 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tunas Baru Lampung Pt mit 2,84 Prozent 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 72,73 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 82,61 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für die Aktie führt.