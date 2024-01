PT Tunas Baru Lampung Aktie: Nach so langer Zeit …

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tunas Baru Lampung Pt einen Wert von 4 auf. Das bedeutet, dass die Börse 4,58 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche ist dies ein Rückgang um 88 Prozent. Der Durchschnittswert in der Branche liegt derzeit bei 38, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tunas Baru Lampung Pt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,09 Prozentpunkte (2,84 % gegenüber 3,93 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tunas Baru Lampung Pt betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tunas Baru Lampung Pt-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 79,31, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Tunas Baru Lampung Pt.