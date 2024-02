PT Timah Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Timah Pt beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 94 haben, als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Timah Pt-Aktie also ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung bei Timah Pt in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Betrachtet man die Dividendenrendite, so weist Timah Pt derzeit eine Dividendenrendite von 7,11 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 5,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.