PT Timah Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Timah Pt wird laut einer aktuellen fundamentalen Analyse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,35 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Metalle und Bergbau Branche, die ein KGV von 96,05 aufweisen, wird die Aktie von Timah Pt um 85 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Kurs von Timah Pt derzeit bei 0,024 EUR liegt und damit um 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dem GD200, liegt der Kurs sogar um 40 Prozent darunter, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet, zeigt sich ein RSI von 54,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 51,05 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" nach der technischen Analyse.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz um Timah Pt ergab keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Weder eine eindeutig positive noch negative Stimmung konnte festgestellt werden, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Timah Pt daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral" sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.