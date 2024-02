PT Timah Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Timah Pt weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,11 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,21 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies ergibt eine Differenz von 1,89 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Timah Pt ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Timah Pt zeigte in einem längeren Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timah Pt mit einem Wert von 14,35 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Metalle und Bergbau" und daher als unterbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Timah Pt liegt bei 88,37, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dividendenrendite und die fundamentale Analyse, während das Sentiment und der RSI zu "Neutral" bzw. "Schlecht" Bewertungen führen.

Die Aktie von Timah Pt zeigt somit gemischte Signale in den verschiedenen Kategorien und Anleger sollten diese Bewertungen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.