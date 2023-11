PT Bumi Resources Minerals Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Für die Bumi Minerals Pt liegt der RSI aktuell bei 92,31, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die Betrachtung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnittskurs, der sich bei Bumi Minerals Pt auf 0,01 EUR beläuft. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 0,0085 EUR, was einer Distanz zum GD200 von -15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 EUR, was zu einer ähnlichen Abstandsbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende weist Bumi Minerals Pt eine Rendite von 0 Prozent auf, was 6,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Kommentare und Themen zu Bumi Minerals Pt geäußert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine durchweg negative Einschätzung für Bumi Minerals Pt. Es ist wichtig, diese Informationen bei der Beurteilung einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen.