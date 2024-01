PT Bumi Resources Minerals Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Bumi Minerals Pt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,01 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0075 EUR, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um -25 Prozent ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bumi Minerals Pt-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes der Bumi Minerals Pt-Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,73 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Bumi Minerals Pt eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutral einzustufende Werte von 47,62 bzw. 52,73 Punkten für die Bumi Minerals Pt-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für Bumi Minerals Pt basierend auf den genannten Punkten.