PT Bumi Resources Minerals Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Aktie von Bumi Minerals Pt bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Metall- und Bergbausektor einen geringeren Ertrag von 5,32 Prozentpunkten bedeutet. Dies lässt darauf schließen, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 100 für die Bumi Minerals Pt-Aktie, was auf eine Überbewertung hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt fällt die Bewertung des RSI für Bumi Minerals Pt damit ebenfalls "Schlecht" aus.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Bumi Minerals Pt zeigt sich überwiegend negativ, basierend auf den Kommentaren in den sozialen Medien. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Bumi Minerals Pt-Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage ergibt jeweils eine Abweichung von -25 Prozent, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Aktie von Bumi Minerals Pt basierend auf Dividendenrendite, RSI, Anlegerstimmung und technischer Analyse.