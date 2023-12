PT Bumi Resources Minerals Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der gleitende Durchschnittskurs der Bumi Minerals Pt liegt derzeit bei 0,01 EUR, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,0075 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -25 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 0,01 EUR lag, was ebenfalls zu einem Abstand von -25 Prozent führt und somit zu einer Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als stabil bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bumi Minerals Pt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 111,06 liegt die Aktie 4 Prozent unter dem Branchen-KGV von 115,48, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.