PT Bumi Resources Minerals Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Bumi Minerals Pt bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 5,26 Prozentpunkten bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividendenzahlungen des Unternehmens unterdurchschnittlich sind und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,01 EUR für die Bumi Minerals Pt-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,007 EUR, was einem Rückgang von 30 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Schlecht". Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bumi Minerals Pt-Aktie derzeit bei 111,06 liegt, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 102 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bumi Minerals Pt-Aktie liegt bei 52,38, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine unverkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Bumi Minerals Pt-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien eher negative Bewertungen, was Anlegerinnen und Anleger bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen sollten.