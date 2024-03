PT Bumi Resources Minerals Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. In den letzten 7 Tagen hatte die Bumi Minerals Pt-Aktie einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Bumi Minerals Pt-Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bumi Minerals Pt mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,49 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investition aus heutiger Sicht.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Bumi Minerals Pt-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78,82 liegt die Aktie 18 Prozent unter dem Branchen-KGV von 96,05. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bumi Minerals Pt-Aktie derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Wert von 0,01 EUR als auch der GD50-Wert von 0,01 EUR deuten darauf hin, dass die Aktie um -30 Prozent über dem Trendsignal verläuft, was zu der Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.