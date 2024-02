PT Bumi Resources Minerals Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Bumi Minerals Pt hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten, da der Wert mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 5,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -5,2 Prozent zur Bumi Minerals Pt-Aktie. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es wenig Auffälligkeiten, weshalb hier eine neutrale Bewertung vergeben wurde. Auch in der technischen Analyse schneidet die Aktie nicht gut ab, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 30 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einer Abweichung von 30 Prozent ein schlechtes Rating. Insgesamt ergibt sich also ein schlechtes Rating in der einfachen Charttechnik. Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls als neutral bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bumi Minerals Pt beschäftigt hat.

