PT Adaro Energy Indonesia Aktie: Das sieht interessant aus!

Adaro Energy Indonesia Pt wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger äußerten hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf den Wert. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "neutral" einzustufen.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Adaro Energy Indonesia Pt hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wofür Adaro Energy Indonesia Pt eine "schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -4 Prozent führt zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Adaro Energy Indonesia Pt innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält daher eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "gut" eingestuft.