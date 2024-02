PT Adaro Energy Indonesia Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von Anlegern berichtet wird. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, was darauf hinweist, dass positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Adaro Energy Indonesia Pt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Die Gesamteinschätzung zum Anleger-Sentiment ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von -4 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,86 Prozent Abweichung) und daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, wobei die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt wird. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält Adaro Energy Indonesia Pt in diesem Bereich ebenfalls die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen ein "Neutral"-Wert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Adaro Energy Indonesia Pt wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Adaro Energy Indonesia Pt überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 47,56, was bedeutet, dass Adaro Energy Indonesia Pt hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Adaro Energy Indonesia Pt-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.