PT Adaro Energy Indonesia Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,15 EUR erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,142 EUR, was einem Unterschied von -5,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen mit einem Wert von 0,15 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,68, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch ein "Schlecht"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt die Note "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt ergab zuletzt eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um die Aktie.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Adaro Energy Indonesia Pt.