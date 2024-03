PT Adaro Energy Indonesia Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Adaro Energy Tbk":

Die Anlegerstimmung gegenüber Adaro Energy Indonesia Pt war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Adaro Energy Indonesia Pt daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als neutral.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz zeigte die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung in Bezug auf den Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie mit einem Kurs von 0,166 EUR derzeit +18,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig guten Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls gut, da die Distanz zum GD200 bei +10,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie zeigt einen Wert von 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 33,78 liegt, wird das Wertpapier als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Bewertung für Adaro Energy Indonesia Pt.