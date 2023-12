PT Adaro Energy Indonesia Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung am Markt für Adaro Energy Indonesia Pt war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen angesprochen, und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Adaro Energy Indonesia Pt daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Um festzustellen, ob das Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Adaro Energy Indonesia Pt-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 48,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine Abweichung von -1,33 Prozent, was auf eine neutrale Position hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Adaro Energy Indonesia Pt vergeben wird.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der Stimmungsanalyse, des RSI und der technischen Analyse.