PTT Exploration & Production Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Bei der Betrachtung der Exploration & Production Pcl in Bezug auf ihre Dividende fällt auf, dass sie mit einer Dividendenrendite von 1,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,25 %) niedriger ausfällt. Dies bedeutet eine Differenz von 26,98 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 für Exploration & Production Pcl. Das bedeutet, dass die Börse 7,64 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Anlegermeinungen zu Exploration & Production Pcl in sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert ergab überwiegend neutrale Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 59,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 51,37 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.