PTT Exploration & Production Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividende von Exploration & Production Pcl liegt mit einer Rendite von 1,84 % unter dem Branchendurchschnitt von 25,11 %. Dies bedeutet einen Ertragsrückgang und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Exploration & Production Pcl zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 57,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 56,37, was ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Exploration & Production Pcl ist überwiegend positiv, wie aus den Beobachtungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Exploration & Production Pcl diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Exploration & Production Pcl mit 22,39 USD derzeit um -11,68 % unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,36 %, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.