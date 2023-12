PTT Exploration & Production Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite von Exploration & Production Pcl liegt derzeit bei 1,27 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Exploration & Production Pcl-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 22,32 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,2 USD, was einer Steigerung von 30,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,06 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,86 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral ist und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.