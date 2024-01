PTC Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Der Aktienkurs von Ptc Therapeutics hat im letzten Jahr eine Rendite von -36,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor 56,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 13,19 Prozent, und Ptc Therapeutics liegt aktuell 49,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 28,85 USD lag, was einem Unterschied von -20,44 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 36,26 USD entspricht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch einen positiveren Trend, da der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 3 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 50,29 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 74,3 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und Kommentaren war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.