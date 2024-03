PTC Therapeutics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Ptc Therapeutics ist aktuell mit einem Wert von 73,22 im RSI überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,72). Die Ptc Therapeutics-Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,88 USD mit dem aktuellen Kurs (28,89 USD) eine Abweichung von -6,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs (27,75 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Ptc Therapeutics wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung erfuhr eine negative Änderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher das Gesamtergebnis "Schlecht".