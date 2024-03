PTC Therapeutics Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ptc Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Ptc Therapeutics-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 37 USD, was ein Aufwärtspotential von 28,21 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ptc Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,41 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 28,86 USD liegt, was einer -5,1 Prozent Abweichung entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche zeigt sich, dass Ptc Therapeutics eine Rendite von -30,69 Prozent erzielt hat, was mehr als 1450 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Ptc Therapeutics mit 33,16 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ptc Therapeutics eine "Neutral"-Einschätzung ergeben. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.