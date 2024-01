PTC Therapeutics Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Der Aktienkurs von Ptc Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -40,1 Prozent verzeichnet, was 53 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite 12,37 Prozent, doch Ptc Therapeutics liegt mit 52,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Ptc Therapeutics derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -2,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ptc Therapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 49,18 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,14 Punkten, was ebenfalls auf einen neutralen Zustand hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Ptc Therapeutics nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.