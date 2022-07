PTC Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Ptc, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 04:27 Uhr) mit 112.54 USD deutlich im Minus (-1.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für Ptc haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ptc liegt bei einem Wert von 22, Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 140,38) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ptc damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ptc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 85,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -114,22 Prozent im Branchenvergleich für Ptc bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,18 Prozent im letzten Jahr. Ptc lag 87,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ptc-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (144,83 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 112,54 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ptc eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.