PTC Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Die langfristige Meinung von Analysten zur Ptc-Aktie ist positiv, mit 9 Gut-Bewertungen, 3 Neutral-Bewertungen und keine Schlecht-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was eine negative Performance von -5,91 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 168,63 USD bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, und die Redaktion vergibt ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhalten hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ptc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 45,34 Prozent erzielt, was 36,14 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,78 Prozent, und Ptc liegt aktuell 34,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und fünf Tagen negativer Kommunikation. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.