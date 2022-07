PSP Investments arbeitet mit WSP zusammen, um eine umfassende Klimaanalyse von über 3 Millionen Hektar Wald- und Ackerland zu erstellen

Montréal (ots/PRNewswire) -- Das Projekt unterstützt die Verpflichtung von PSP Investments, die Treibhausgasintensität seines Portfolios an natürlichen Ressourcen schneller zu reduzieren und sein Potenzial als Kohlenstoffsenke zu optimieren.Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), einer der größten kanadischen Pensionsfondsverwalter, hat sich mit dem weltweit führenden Ingenieur- und Klimaberatungsunternehmen WSP zusammengetan, um eine detaillierte Klimaanalyse seines Global Natural Resources („NR") Portfolios durchzuführen.Die Analyse, die gemeinsam mit den lokalen Partnern von PSP Investments durchgeführt wird, umfasst mehr als 3 Millionen Hektar Landwirtschafts- und Waldflächen auf mehr als 400 Einzelgrundstücken in sechs Ländern. Es wird eine Vielzahl von Kulturen umfassen, darunter Holz, Baumnüsse, Wein, Obst, Getreide, Baumwolle und tierisches Eiweiß.KernzieleDas erste Ziel der Analyse besteht darin, anhand von Daten auf Betriebsebene einen portfolioweiten Ausgangswert für die NR-Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) von PSP Investments zu ermitteln. Diese Informationen werden die Entwicklung und Umsetzung einer Dekarbonisierungs-Roadmap zur Verringerung der Treibhausgasemissionen unterstützen und wissenschaftlich fundierte Umstellungspläne für Portfoliounternehmen erstellen.Das zweite Ziel besteht darin, die Sequestrierungsfähigkeiten der NR-Anlagen von PSP Investments in verschiedenen Kohlenstoffpools (z. B. Biomassekohlenstoff und organischer Bodenkohlenstoff) zu bestimmen. Diese Arbeit wird akademische Studien, das Fachwissen Dritter und die Erfahrung lokaler Managementteams vor Ort nutzen, um robuste Methoden zu entwickeln und geeignete Datenquellen zu bestimmen, um den Abbau und die Speicherung von biogenem Kohlendioxid einheitlich zu quantifizieren und zu melden.Die WSP-Klimaanalyse wird sich nahtlos in die Teilnahme von PSP Investments an einem Pilotprogramm, dem Farmland Management Standard, unter der Leitung von Leading Harvest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3589616-1&h=49985993&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3589616-1%26h%3D4091897037%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.leadingharvest.org%252F%26a%3DLeading%2BHarvest&a=Leading+Harvest), einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf nachhaltige Landwirtschaft konzentriert, einfügen. Der Farmland Management Standard, ein Programm zur Qualitätssicherung durch Dritte, zielt darauf ab, die Nachhaltigkeitsmessung und -berichterstattung in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu standardisieren.Marc Drouin, Senior Managing Director und Global Head of Natural Resources bei PSP Investments, sagte dazu: „Als langfristiger Investor und einer der führenden globalen Investoren in den Bereichen Landwirtschaft und Holz engagieren wir uns sehr für die kontinuierliche Verbesserung unserer nachhaltigen Anbaumethoden auf der ganzen Welt. Land- und forstwirtschaftliche Flächen bergen ein erhebliches Potenzial zur Unterstützung der globalen Klimaschutz- und Anpassungsbemühungen, unter anderem durch ihr Potenzial zur Kohlenstoffbindung. Dieses bahnbrechende Projekt mit WSP wird uns die detaillierten, betriebsbezogenen Informationen liefern, die wir benötigen, um unsere Plattformen auf dem Weg zu einem globalen Netto-Null-Ziel zu unterstützen."Mel de Jager, Vice President, Climate Change, Resilience & Sustainability bei WSP, sagte: „Für WSP ist die Möglichkeit, mit einem globalen Unternehmen wie PSP Investments zusammenzuarbeiten, das in einem so breiten Spektrum von Nutzpflanzen, Holzarten und geografischen Regionen tätig ist, einzigartig und spannend. Durch diese Arbeit werden wir nicht nur PSP Investments und seinen Partnern helfen können, den Fußabdruck ihrer Treibhausgasemissionen vollständig zu verstehen, sondern wir werden auch eine echte Chance haben, das Wissen über die Kohlenstoffbindung auf landwirtschaftlichen Flächen zu erweitern."Engagiert für NachhaltigkeitDie Analyse folgt auf die Einführung der ersten Klimastrategie von PSP Investments und baut auf ihrem langjährigen Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch erstklassige, nachhaltige Landwirtschafts- und Holzbewirtschaftungspraktiken auf.Informationen zu PSP InvestmentsDas Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist mit einem verwalteten Nettovermögen von 230,5 Mrd. $ (Stand: 31. März 2022) einer der größten kanadischen Verwalter von Rentenanlagen. Es verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. Das 1999 gegründete Unternehmen PSP Investments verwaltet und investiert die ihm von der kanadischen Regierung übertragenen Beträge für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes auf Bundesebene, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservekräfte. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Büros in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter investpsp.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.Informationen zu WSPAls eines der weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen sorgt WSP für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und unserer Umwelt. Wir bieten strategische Beratungs-, Ingenieur- und Planungsleistungen für Kunden in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur, Umwelt, Bauwesen, Energie, Wasser, Bergbau und Ressourcen. Unsere 55.000 vertrauenswürdigen Fachleute sind durch das gemeinsame Ziel vereint, durch eine Kultur der Innovation, Integrität und Inklusion einen positiven, dauerhaften Einfluss auf die Gemeinschaften zu haben, denen wir dienen. Nachhaltigkeit und Wissenschaft ziehen sich durch unsere Arbeit. WSP erzielte etwa die Hälfte seiner Einnahmen von 10,3 Milliarden Dollar (CAD) im Jahr 2021 aus sauberen Quellen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Toronto Stock Exchange (TSX: WSP) gelistet. 