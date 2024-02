PSI Software Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Psi Software liegt der RSI7 aktuell bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Psi Software weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Psi Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,29 EUR. Der letzte Schlusskurs (22,8 EUR) weicht somit um -13,28 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 23,68 EUR, und der letzte Schlusskurs ist nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Psi Software derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 339 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 339,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Psi Software zahlt, was 366 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird das Wertpapier als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Schließlich hat Psi Software eine Dividendenrendite von 1,72 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,84 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Psi Software-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.