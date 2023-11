PSI Software Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

An der Heimatbörse Xetra notiert Psi Software per 08.11.2023, 10:34 Uhr bei 23.7 EUR. Psi Software zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Psi Software auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Psi Software in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 339,77 und liegt mit 329 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 79,13. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Psi Software auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,69 % ist Psi Software im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (22,22 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 20,53 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.