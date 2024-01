PSI Software Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten Wochen konnte bei Psi Software keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder in Bezug auf die Diskussion noch auf die Anleger-Stimmung wurden auffällige Unterschiede registriert. Daher wird das Unternehmen in beiden Kategorien neutral bewertet.

Die Anleger haben Psi Software in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Psi Software derzeit bei 27,03 EUR liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 23,6 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -12,69 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 23,58 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Psi Software daher in der technischen Analyse als neutral eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Psi Software ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 94,12, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,3 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Tendenz in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse von Psi Software. Dies spiegelt sich in den Bewertungen der verschiedenen Kategorien wider.