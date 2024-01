PSI Software Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Psi Software hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -1,69 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 15,8 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 9,47 Prozent, wobei Psi Software 4,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Psi Software in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Psi Software eine Rendite von 1,69 % aus, was 21,42 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 23,11 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Psi Software in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, wodurch Psi Software auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Psi Software bei 339,77, was über dem Branchendurchschnitt von 70,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien heraus überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.