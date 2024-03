PSG Konsult Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Analyse der Anlegerstimmung zu Services zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Services daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Services derzeit auf 0,69 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,7 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,45 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,73 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -4,11 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Services zeigt, dass die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet werden, da der RSI bei 59,09 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält Services daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Services 2,61 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,47) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Services daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.