PSG Konsult Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Services liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, wodurch sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral" beläuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 2,82 Prozentpunkte (2,91 % gegenüber 5,73 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Services in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität oder Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Services wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Services als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 19,41 liegt insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,83 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".