PSG Konsult Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Services-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher 51,85 beträgt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Services.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,68 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,72 EUR um +5,88 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,74 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Services-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Services gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Services hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Services in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".