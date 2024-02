PSB /WI Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Psb -Wi-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit 71,08 über dem Wert von 70, was erneut auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Psb -Wi-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Psb -Wi-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,75 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -2,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Psb -Wi eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Psb -Wi-Aktie mit einer Rendite von -13,04 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie mit 11,02 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.