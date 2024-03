PSB /WI Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Der Aktienkurs des Unternehmens Psb -Wi verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,08 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche fiel der Durchschnitt um -0,03 Prozent, was bedeutet, dass Psb -Wi im Branchenvergleich eine Underperformance von -10,05 Prozent aufweist. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 7,91 Prozent, wobei Psb -Wi um 18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Psb -Wi mit 2,73 % unter dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken, wodurch ein geringerer Ertrag in Höhe von 136,03 Prozentpunkten erzielt wird. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) erscheint Psb -Wi aus fundamentalen Gründen unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,62, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,28 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Psb -Wi eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.